Россияне снова начали запускать иранские дроны-камикадзе из-за улучшения погодных условий.

Возможность применения иранских дронов-камикадзе напрямую зависит от погодных условий - они уязвимы к низким температурам воздуха.

Поэтому пауза в их использовании была связана именно с попыткой россиян подстроиться под погодные условия, рассказала в эфире телеканала "Freeдом" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.

"Испытания этих дронов проходили в несколько других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила Гуменюк.

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Она отметила, что сейчас температура воздуха на юге Украины поднялась выше нуля, поэтому россияне решили запустить эти ударные БПЛА по Одесской области.

Иранские дроны-камикадзе на службе в России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря российские оккупанты запустили 15 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 по югу Украины. Украинские военные сбили 10 вражеских БПЛА над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Однако беспилотники попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электроснабжения тысячи потребителей. По словам Владимира Зеленского сейчас более полутора миллионов человек в Одесской области остаются без света.

Напомним, в августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе. В октябре появились сообщения, что Россия заказала в Иране еще более 2 тыс. дронов.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по состоянию на начало ноября Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство из них были сбиты.

Между тем британская разведка отмечает, что Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину. В частности, РФ в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет в обмен на беспрецедентный уровень военной и технической помощи.

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