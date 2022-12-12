Пауза в применении иранских дронов-камикадзе длилась три недели.

Российские оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе Shahed с восточной части побережья Азовского моря. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, после трехнедельной паузы россияне не изменили тактику применения иранских дронов-камикадзе.

"Тактика не изменилась, они применяют в соответствии с той обстановкой, которая изменилась на юге страны. Они их начинают применять с других направлений – это восточная часть побережья Азовского моря", - рассказал он.

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Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, ночью 7 декабря после трехнедельного перерыва российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131.

В ночь на 10 декабря российские захватчики на юге Украины запустили 15 дронов-камикадзе иранского производства. Силы ПВО сбили 10 БПЛА, однако беспилотники попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с сентября российские войска выпустили по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было ликвидировано. Была информация о том, что Россия в целом заказала в Иране 1 тыс. 740 Shahed.

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