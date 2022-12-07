Тегеран планирует увеличить поставки оружия Москве.

Россия договаривается с Ираном о поставке ВС РФ сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет.

Как пишет DPA со ссылкой на дипломатов в ООН, Тегеран планирует увеличить поставки оружия Москве.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию", - рассказал собеседник агентства.

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Россия хочет противодействовать острой нехватке военных материалов. "Я не думаю, что они (БПЛА и ракеты – ред.) еще отгружены, но они определенно есть в "списке", — добавил источник.

Иранское оружие на войне против Украины

В августе Иран уже направил в Россию сотни ударных беспилотников. Но, по словам президента Владимира Зеленского, речь может идти о тысячах БПЛА.

Несколько недель спустя российские силы неоднократно атаковали гражданские цели в Украине с помощью иранских Shahed 136, которые разбивались на высокой скорости и нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

Затем государства ЕС ввели дополнительные санкции против Ирана, который уже подвергся ряду карательных мер.

После трехнедельной паузы по применению иранских БПЛА российские оккупанты снова атаковали "Шахедами" украинские города.

Отдельно отмечалось, что Кремль заказал у Тегерана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. По состоянию на октябрь, иранские оружейники уже готовили заказ. Подтверждений их применения в войне пока нет.

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