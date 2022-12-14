Сегодня ночью россияне совершили уже третью за последнее время атаку иранскими ударными беспилотниками.

У России нет проблем с логистикой ударных беспилотников "Шахед" из Ирана, поскольку страны имеют общее Каспийское море и могут доставлять небольшие партии даже морским путем.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По его словам, россияне сегодня ночью совершили уже третью за последнее время атаку иранскими ударными беспилотниками. Были ли это дроны уже из новой партии - должна установить украинская разведка.

Видео дня

"Предварительная информация была от Главного управления разведки, что Россия заказала 1,740 тыс. этих БпЛА и первая партия, о которой мы сейчас говорим, было использовано свыше 400 этих БпЛА", – заявил Игнат.

Он также отметил, что проблем логистики ударных беспилотников из Ирана в Россию нет. Их можно доставлять как воздушным способом, так и морем, поскольку Россия и Иран имеют общее Каспийское море и могут доставлять беспилотники небольшими партиями даже морским путем.

Атака дронов по Киеву

Около 6:00 в среду, 14 декабря, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой.

После этого оккупанты запустили по меньшей мере 13 дронов-камикадзе по территории Киевской области.

Известно о "прилетах" в Вишневом, где был поврежден жилой дом и машина.

Также был нанесен удар по Шевченковскому району столицы. Там обломками дрона повреждены административные здания.

Вас также могут заинтересовать новости: