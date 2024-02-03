На этом же заводе россияне ремонтируют свою бронетехнику.

Российские оккупанты организовали производство беспилотнков на "Бердянском Заводе Жаток".

Как сообщает партизанское движение АТЕШ, их партизаны из временно оккупированного Бердянска сообщили, что оккупанты организовали производство дронов и ремонт бронетехники на "Бердянском Заводе Жаток".

"Согласно переданной информации, в последнее время поступает много поврежденной техники с Запорожского направления, а производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения", - говорится в сообщении.

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"Мы продолжаем наблюдение за этим объектом, выявляя слабые стороны и недостатки. Наша цель — обеспечить прекращение его функционирования", - заявили партизаны.

Ситуация на Запорожском направлении

На этом направлении идут ожесточенные бои. При этом ВСУ продолжают там бить оккупантов. В начале января украинцам показали, как способны отработать американские реактивные системы залпового огня HIMARS на поле боя. Их работу продемонстрировали бойцы Сил специальных операций на Запорожском направлении. Огонь направили по российскому экипажу ZALA, который пытался разведать позиции ВСУ.

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