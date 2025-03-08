Россияне отвоевали около двух третей территории, потерянной в Курской области.

Россияне достигают преимуществ в Курской области благодаря новому притоку северокорейских солдат и хорошо обученным подразделениям беспилотников, наступающим под прикрытием жестокого артиллерийского огня и воздушных бомбардировок. Об этом рассказали изданию The New York Times украинские военные.

"Это правда, мы не можем их остановить. Они просто сметают нас, наступая группами по 50 северокорейцев, в то время как у нас на позициях всего шесть человек", - сказал изданию командир украинского подразделения связи Алексей.

Как отмечает NYT, если украинские войска в Курской области будут отрезаны или вынуждены отступить, это будет значительным поражением для Киева.

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"Вторжение в Курскую область не только стало фирменной операцией, которая подняла боевой дух и поставила в неловкое положение Владимира Путина, но также удержание территории в России дало Украине потенциальный козырь в любых мирных переговорах. Вывод войск может ослабить ее позиции в тот момент, когда президент Трамп пытается форсировать переговоры по урегулированию", - пишет издание.

Отмечается, что россияне отвоевали около двух третей территории, потерянной в Курской области, но ценой ужасающих потерь: по оценкам украинской, южнокорейской и западной разведки, в боях погибло не менее 4 000 военнослужащих.

Северокорейцы стали эффективнее

В январе северокореские солдаты были вынуждены уйти с поля боя и перегруппироваться, но вскоре они вернулись. При этом четыре украинских солдата в комментариях NYT заявили, что в авангарде последних атак были северокорейцы, а также элитные российские подразделения беспилотников.

По словам украинских солдат, северокорейцы теперь лучше приспособлены к ведению войны на поле боя в условиях массового распространения беспилотников. Они все еще участвуют в тех же яростных лобовых атаках, которые привели к стольким жертвам, но действуют более слаженно.

"Применение тактики северокорейцами постоянно совершенствуется, - говорит командир беспилотника Андрей. По его словам, они действуют в лучшей координации с северокорейскими артиллерийскими подразделениями и при поддержке российских операторов дронов.

В результате с помощью солдат КНДР россиянам удалось прорвать украинские линии в западной части удерживаемого Украиной кармана у границы, к югу от Суджи.

Украинские солдаты, участвующие в боях, говорят, что к началу марта северокорейцев стало просто слишком много, и когда они атаковали, то смяли украинские позиции.

Элитные подразделения БПЛА

При этом, помимо подавляющего превосходства в численности войск и огневой мощи, россияне насытили поле боя беспилотниками с оптоволоконной связью, которые, в отличие от радиоуправляемых беспилотников, не подвержены помехам.

Командир батальона 47-й механизированной бригады Александр рассказал, что россияне увеличили дальность полета беспилотников и перебросили в Курскую область нескольких лучших операторов.

Кроме того, небольшие российские штурмовые подразделения, состоящие всего из нескольких солдат, также иногда продвигаются вперед с беспилотниками, что еще больше увеличивает дальность полета.

"Как только они врываются внутрь, примерно в 200-300 метрах от линии фронта, они начинают использовать их оттуда", - сказал он.

По его словам, это позволило русским и северокорейцам более эффективно наносить удары по главной линии снабжения Украины: единственной дороге, ведущей из Украины в Суджа. Теперь россияне могут держать эту дорогу под почти непрерывным огнем.

Курская операция ВСУ - последние новости

Как писал The Telegraph, десять тысяч украинских военных оказались под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений.

А Politico писало, что украинские войска могут отступить из Курской области, чтобы избежать окружения. Отмечается, что украинские солдаты рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

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