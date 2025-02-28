Им говорили, что они будут сражаться с южнокорейцами, пишет WSJ.

Взятые в плен ВСУ северокорейские солдаты 21-летний Пэк и 26-летний Ри заявили, что ничего не знали о войне, на которую их отправили. Им вручили автоматы Калашникова и сказали, что им предстоит сражаться с южнокорейцами, а также приказывали взорвать себя, чтобы не попасть в плен, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Пэк в основном прикован к постели, так как ранен в обе ноги, а Ри лечит тяжело раненую руку.

Отправление Пэка в Россию произошло без предупреждения. Его учили выполнять приказы, не задавая вопросов. Он - стрелок, выезжал на регулярные военные учения и командировки в другие регионы, где требовалась помощь в крупных строительных проектах. По его словам, в тот день, когда он отправился на военную службу в мае 2021 года, он в последний раз видел и слышал своих родителей. Возвращайся здоровым, сказал ему отец в тот день. Пэк сказал, что вырос, желая путешествовать по миру, но знал, что это не вариант.

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В ноябре прошлого года его отвезли на поезде на Дальний Восток России, где, по его словам, ему выдали российскую армейскую форму и российский военный билет.

"Я не знал, что еду в Россию. Я понял это только по прибытии", - заявил он.

Солдат получил бронежилет и штурмовую винтовку и начал тренироваться. Учения были похожи на те, которые он проходил в Северной Корее, но было одно ключевое отличие: в них использовались беспилотники.

После многодневного путешествия на самолете, поезде и автобусе в Курскую область Пэк прибыл к границе России с Украиной и был немедленно направлен в сеть бункеров недалеко от линии фронта. Именно в этот момент он осознал, что находится на войне.

"Раньше я только слышал о войне. Попасть на нее на самом деле было сюрреалистично", - признался он.

Другой солдат Ри был снайпером в разведывательном бюро, он рассказал, что в свободное время в Северной Корее любил рисовать, а также мечтал о путешествиях. Его мотивировали к борьбе заявления его северокорейских начальников о том, что южнокорейские войска сражаются вместе с украинцами. В октябре он сел на российский военный корабль, направлявшийся во Владивосток, надеясь, по его словам, получить "настоящий боевой опыт".

Когда Ри оказался в Курской области, ему сказали, что он принимает участие в битве за освобождение российского региона от оккупационных украинских войск.

"Я сражался так, как будто Россия была моей родиной. Не знаю почему, но я не испытывал страха", - отметил он.

В начале января его назначили в отряд из 10 северокорейцев, отправленных на операцию по блокированию стратегической дороги, которую использовали украинцы. Они двинулись к дороге пешком, выдвигая на нее препятствия, чтобы не допустить проезда транспортных средств. Группа попала под сильный артиллерийский и беспилотный огонь. Пэк почувствовал, как земля сотрясается от взрывов, и увидел, как погибло несколько его товарищей. Его бросили на землю, и он внезапно потерял способность двигать ногами, и он понял, что в них застряла шрапнель. Он подумал о самоубийстве в соответствии с северокорейским военным протоколом:

"Вы считаете, что это то, что вы должны делать. От вас ждут, что вы сами примете решение… Я думал, что иностранцы будут сильно отличаться от нас, северокорейцев. Может быть, даже странными. Увидев их здесь, я понял, что между ними и нами нет никакой разницы. Они все хорошие люди… Я не знаю, воюют ли российские и украинские военные из-за денег. Но мы не получаем никаких денег за участие в войне. Мы ничего не получаем от этого. Но это приказ, поэтому я сражался".

Как отметили в WSJ, вооруженные силы КНДР насчитывают около 1,2 миллиона солдат, но большинство из них плохо экипированы и проводят большую часть своего времени на сельскохозяйственных или строительных площадках, где не хватает еды. Мужчины проходят ежедневные идеологические тренировки, на которых они запоминают приказы Кима. Им с юных лет говорят, что они должны быть готовы пожертвовать всем ради верховного лидера.

Солдаты КНДР на войне против Украины - актуальное

Напомним, на днях южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на данные разведки сообщило, что Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию.

Сообщалось, что, по оценкам разведки, в январе и феврале 2025 года КНДР перебросила в РФ еще 1000 военнослужащих. Также отмечалось, что Северная Корея готовится к еще одной отправке.

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