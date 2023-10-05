Россия попала в место, где изготавливались украинские ракеты, заявил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина передислоцировала за пределы страны некоторые производства в рамках украинской ракетной программы.

В интервью испанскому изданию АВС Данилов отметил, что Россия попала по месту производства ракет и поэтому пришлось заграницу перенести критически важный объект.

"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Я могу вам сказать, что, к сожалению, Россия попала в место, где были собраны эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны", - сказал секретарь СНБО.

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Украинские ракеты - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Данилов обещал, что в ближайшее время "у некоторых будет гореть и гореть будет в прямом смысле этого слова". Таким образом, он прокомментировал вопрос об украинской ракетной программе.

Раньше Данилов показал фрагмент испытаний ракетного оружия украинского производства.

В июне секретарь СНБО отмечал, что отечественный ВПК набирает обороты.

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