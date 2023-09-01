Он отмечает, что производство продолжается и по состоянию на сегодня "мы имеем результат".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов относительно украинской ракетной программы отмечает, что в ближайшее время "у некоторых будет пылать и пылать будет в прямом смысле этого слова".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно опубликованного им накануне видео с испытанием украинской ракеты, и когда россияне реально почувствуют на себе это оружие.

"Они периодически уже чувствуют. Мы же не воюем с рядовыми гражданами Российской Федерации. То, что касается нашего оружия, - оно используется сугубо по военным объектам, согласно всехмнормативно-правовым международным правилам", - отметил Данилов.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина не атакует детские сады, больницы или другие объекты, где находится гражданское население. "Это наша большая разница с теми террористами, которые находятся рядом с нами", - сказал секретарь СНБО.

Говоря о ракетной программе, Данилов отметил, что первый указ президента по этой программе был еще 1 марта 2020 года. А в январе-феврале 2020 года готовилось соответствующее решение СНБО по этому поводу.

"Это очень сложный процесс, это очень сложная техника. Для того, чтобы она была современной, для того, чтобы она давала расстояние тысячи километров, - это работа больших коллективов, мощная работа. И на сегодняшний день мы можем сказать, что у нас есть результат", - сказал он.

Данилов поблагодарил всех конструкторов и производителей, и добавил: "Поверьте, в ближайшее время у некоторых будет пылать и пылать будет в прямом смысле этого слова".

Так, он констатировал, что производство продолжается. "Вчера президент подчеркнул, что эта вещь, которая была поражена, находилась на расстоянии 700 километров. Но это не крайнее ограничение этого изделия", - отметил секретарь СНБО.

Украинские ракеты - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное вооружение собственного производства. Так, украинским военным удалось поразить цель на расстоянии 700 километров.

В свою очередь, Данилов показал фрагмент испытаний ракетного оружия украинского производства. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...", - написал он, цитируя песню российской группы "Любэ", которая активно поддерживает войну.

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