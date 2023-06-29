По словам Данилова, стоит иметь в виду, что долгий промежуток времени в нашей стране эта отрасль не была в приоритете.

В Украине активно продвигается работа по собственному производству вооружения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Работа по собственному производству оружия продвигается. Работа идет максимально активно. Я могу сказать, предприятия военно-промышленного комплекса как государственной формы собственности, так и частной формы собственности набирают обороты", – отметил он в эфире телемарафона.

По словам Данилова, стоит иметь в виду, что долгий промежуток времени в нашей стране эта отрасль не была в приоритете, и все это возвращать сейчас в короткие сроки довольно непросто.

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"Но я могу сказать, что то, что касается нашей ракетной программы, программы производства боеприпасов, производства боевых дронов – все это сдвинулось с мертвой точки. Конечно, мы обеспечиваем себя определенным объемом продукции, но это не так много, как бы нам хотелось с учетом того, что враг большой, коварный, имеет огромное количество оружия после Советского Союза. У них нет проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которая, к сожалению, уже есть на территории нашей страны с учетом того, что в свое время и склады взрывались, и много других событий происходило. Поэтому двигаемся и еще раз двигаемся", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что за время полномасштабной войны не было ни одного заседания Ставки Верховного главнокомандующего, а их провели уже 88, на котором бы не рассматривался вопрос отечественного производства боеприпасов и техники.

Производство оружия в Украине

Недавно агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра стратегических отраслей Украины Сергея Боева сообщило, что Украина ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и стран Восточной Европы о производстве ими оружия на территории нашей страны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины хорошие перспективы по производству собственных дальнобойных ракет. Он считает, что когда Украина будет иметь на вооружении отечественные ракеты дальностью поражения более 300-400 км, будут предоставлены ракеты ATACMS и другие виды вооружения от западных партнеров.

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