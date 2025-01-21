Обе версии нового боеприпаса имеют массу более 10 килограммов.

Российский концерн "Калашников" и научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" создали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух версиях. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Речь идет об управляемых барражирующих боеприпасах малого и среднего классов. Официально их представят во время международной выставки вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая будет проходить с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Дрон малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники.

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Дрон среднего класса имеет более широкий спектр применения. Предполагается, что он будет наносить удары по личному составу, а также стартовым позициям БПЛА, вертолетным площадкам и легкобронированной технике.

По сообщениям россиян, "КУБ-2-Э" маневренный и имеет оптико-электронные системы, которые позволяют поражать цели, которые движутся. Обе версии боеприпаса имеют массу более 10 килограммов.

Также в РФ утверждают, что "КУБ-2-Э" можно использовать днем и ночью. В условиях, когда скорость ветра у земли достигает 15 м/с, а также при наличии пассивных и активных препятствий.

По мнению аналитиков украинского военного портала Defense Express, новый российский дрон должен заменить на производстве своего неудачного предшественника – беспилотный аппарат "КУБ".

Специалисты портала сообщили о еще одной интересной вещи.

"117-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ еще 7 января опубликовала видео с перехватом этого российского БПЛА с помощью зенитного FPV-дрона. Но этот "КУБ-2" был неверно идентифицирован, как "Ланцет"", – пишет Defense Express.

Как бы там ни было, относительно большая боевая часть, а также возможность поражать движущиеся цели делают новый аппарат довольно опасным. Отметим, что первый "КУБ" может поражать только стационарные цели с известными координатами, ведь камеры он не имеет.

Российские дроны – последние новости

Ранее стало известно, что в конце года РФ, вероятно, смогла выйти на темп производства Shahed-136 в 2000 дронов в месяц. Вывод был сделан на основе анализа серийных номеров сбитых за последнее время БПЛА.

При этом по словам директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябиха, в декабре Россия выпускала по Украине меньше "Шахедов", чем в ноябре. Среди причин он называет невозможность и постоянного наращивания и производства дронов, и их применения.

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