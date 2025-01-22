Россияне говорят, что дрон можно оборудовать различными приборами в зависимости от ситуации.

Первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом поставлены на фронт российско-украинской войны. Об этом сообщают кремлевские СМИ.

"Дрон имеет искусственный интеллект, систему донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала", - заявил разработчик "Микроба" Александр Грязнов.

По словам россиян, дрон может летать с большими скоростями и перегрузками. Среди главных особенностей "Микроба" - модульный принцип. Также известно, что дрон можно оборудовать различными приборами в зависимости от ситуации.

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Российские дроны - последние новости

Как недавно стало известно, "Калашников" и объединение "Ижевские беспилотные системы" разработали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух вариантах.

Обе версии боеприпаса имеют массу более 10 килограммов и могут поражать как личный состав, так и технику. Внешне аппарат похож на хорошо известный "Ланцет". Россияне уже применяют новинку на фронте.

Также сообщалось, что россияне размещают вдоль дорог "дроны-шпионы", оснащенные камерами, чтобы отслеживать движение транспорта и войск.

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