Отмечается, что SM-6 разработаны на базе RIM-156 SM-2 80-х годов.

Для Украины важным остается – отогнать российских оккупантов подальше. В этом вопросе могли бы помочь ракеты RIM-174 Standard.

Аналитики Defence Express пишет, что ракеты Standard Missile 6 или SM-6 разработаны на базе RIM-156 SM-2 80-х годов. SM-6 ввели в эксплуатацию в 2013 году.

Отмечается, что ракета может уничтожать цели на дальности до 370 км. При этом заявлено, что она может перехватывать баллистические цели и отражать атаки наземных целей на дальности 460 км. SM-6 использует модифицированную радиолокационную головку самонаведения от AIM-120 с увеличенным вдвое радаром, которая поддерживает режим наведения на помеху.

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Кроме того, возможно загоризонтное поражение целей за счет получения целеуказаний от удаленных РЛС. Главная проблема - это корабельная ракета, предназначенная для ракетных эсминцев и крейсеров с системой Aegis.

Хотя и этот вопрос уже решили, ведь эти ракеты можно запускать при помощи Typhon, который является колесным пусковыми с корабельными универсальными шахтами. Его назначение шире, потому что он может запускать крылатые ракеты Tomahawk.

Правда Typhon в США крайне ограниченное количество, известно о двух развернутых Multi-Domain Task Forces, в состав которых входит по одной батарее Typhon. Каждая батарея состоит из одной машины управления, четырех пусковых и машин обеспечения.

Если ВСУ получат эти установки, то даже два таких комплекса в глубоком тылу в минимально возможном составе смогут прикрыть всю оккупированную территорию Украины.

Ракеты SM-6 на вооружении армии США - последние новости

Оборонной бюджет США на 2023 год предусматривал закупку боеприпасов различных типов, в том числе 1700 баллистических ракет MGM–140 Army Tactical Missile System, установки HIMARS, ПЗРК Javelin, а также 1 500 многоцелевых ракет SM-6.

24 сентября 2023 года стало известено, что американские военные совместно с вооруженными силами Дании провели учения в районе острова Борнхольм в Балтийском море, а для прикрытия с воздуха использовали "модульную пусковую установку" под зенитные ракеты SM-6.

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