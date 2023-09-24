Отмечается, что такую ракету можно использовать как противокорабельную.

Американские военные совместно с вооруженными силами Дании провели учения по защите морских конвоев в районе острова Борнхольм в Балтийском море. При этом для прикрытия с воздуха использовали "модульную пусковую установки" под зенитные ракеты SM-6, которые могут бить по кораблям.

Эксперты Defense Express отметили, что в рамках учений ВМС США привлекали, скорее всего, пусковую установку от системы Typhon, для которой можно использовать Tomahawk для наземного базирования и "сухопутный" вариант морской зенитной ракеты SM-6.

Отмечается, что особенность комплекса Typhon в том, что для пуска используют четыре ячейки от ВВП ВВП 41, стандартные для эсминцев ВМС США, а для управления огнем используют систему на базе Aegis Combat System. При этом батарея Typhon насчитывает четыре самоходные пусковые установки, машину с пунктом управления батареей, машину обеспечения батареи и одну машина для перезарядки пусковой установки.

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Кроме того, заявлено, что SM-6 может перехватывать все типы объектов, в том числе баллистические ракеты, а дальность стрельбы по воздушным целям достигает 240 километров. Также она может работать в режиме "поверхность-поверхность" по баллистической траектории, в том числе по морским целям. В этом случае дальность пуска составляет до 460 километров.

Сообщается, что в 2016 году в ходе учений американские военные потопили списанный фрегат, применяя в то числе ракеты SM-6.

Справка УНИАН. Ракеты SM-6 имеют массу в 1,5 тонны, в том числе боевая часть – 125 килограмм. При этом снаряжение обломочно-фугасное или кинетическое, а система наведения – комбинированная, с сочетанием командно-инерционного наведения и радиолокационной ГСН на финальном этапе полета. Кроме того, скорость полета – более 3,5 Мах.

Ракеты SM-6 на вооружении армии США - последние новости

Оборонной бюджет США на 2023 год предусмотривал масштабную закупку боеприпасов различных типов. В номенклатуру вооружения включили 1700 баллистических ракет MGM–140 Army Tactical Missile System, установки HIMARS, ПЗРК Javelin, а также 1 500 многоцелевых ракет SM-6.

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