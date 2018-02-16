Флот США оснастит свои стелс-эсминцы новыми ракетами

Корабли, предназначенные для атаки наземных сил, превратится в ударные платформы для борьбы с надводными и воздушными целями.

ВМС США намерены перевооружить свои передовые стелс-эсминцы класса Zumwalt универсальными ракетами SM-6, которые позволят данным кораблям атаковать вражеский флот на большой дистанции.

Читайте такжеБелый дом запросил $6,5 миллиарда на сдерживание российской агрессии в ЕвропеКак сообщает Defence News, на переоснащение кораблей военные просят у Конгресса США 89,7 млн долларов.

Таким образом, эсминцы, предназначенные для атаки наземных сил, превратится в ударные платформы для борьбы с надводными и воздушными целями.

Отмечается, что SM-6, которую производит корпорация Raytheon, является многоцелевой ракетой, используемой ВМС США. В августе флот США в ходе испытаний смог сбить с ее помощью баллистическую ракету средней дальности.

Отмечается, что в течение пяти ближайших лет флот США планирует закупить 625 комплексов SM-6.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США готовятся к консервации своих бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer в рамках подготовки к принятию на вооружение стелс-бомбардировщика нового поколения - B-21 Raider.