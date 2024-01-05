Пока нет подтверждения, что такими ракетами Россия била по Украине.

В настоящее время нет подтверждения, что Россия в последних атаках использовала для обстрела Украины ракеты из Северной Кореи.

Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя заявление чиновников США, что такие ракеты использовались во время последних ударов по Украине. Он отметил, что сейчас специалисты работают с обломками ракет, которые были найдены после атаки.

"Точно, что баллистика. Какая баллистика, чья ракета надо разбираться. Пока у нас данных нет о том, что использованы такие ракеты (речь идет о ракетах, которые Россия получила от КНДР - УНИАН). Заявление было от США. Поэтому определенные специалисты будут, какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить - есть такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", - отметил он Игнат.

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Представитель Воздушных сил также ответил на вопрос по поводу того, сложнее ли будет сбивать баллистические ракеты, которые Россия может получить из КНДР и Ирана.

"Вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, там много чего советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентичное. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но думаю, что не слишком", - сказал Игнат.

Заявления США по ракетам КНДР

Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби официально подтвердил информацию об использовании Россией баллистических ракет из Северной Кореи для ударов по Украине. Он отметил, что, по данным разведки США, Россия купила баллистические ракеты у Северной Кореи. Кремль также ищет аналогичное вооружение ближнего радиуса действия у Ирана.

США созвали заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить поставки России баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что заседание состоится 10 января.

Он отметил, что США информируют, что "имеют новую информацию" об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину. По информации США, недавно КНДР передала РФ пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков самих баллистических ракет.

США отметили, что 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из северокорейских баллистических ракет по Украине. Также их использовали во время ударов 2 января.

США считают, что РФ использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей.

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