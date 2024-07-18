По информации Defense Express, Россия и КНДР сотрудничают в этом вопросе уже десятки лет.

Украинские специалисты исследовали обломки баллистических ракет KN-23 Северной Кореи, которые Россия использовала для ударов по инфраструктуре Украины в начале 2024 года. Анализ показал, что отдельные элементы этих ракет в КНДР изготавливали, используя сырье и техническую документацию, которую получили от РФ. Таким образом это демонстрирует настоящий уровень сотрудничества между Россией и Северной Кореей в сегменте ракетных технологий, пишет Defense Express.

"Хотя приведенные выше данные могут выглядеть сенсационно, на самом деле история сотрудничества между Москвой и Пхеньяном по ракетам насчитывает уже буквально несколько десятков лет, просто это пока не получило должной реакции", - отметили аналитики.

В своей публикации британский RUSI отмечает, что в случае с ракетами KN-23, которыми россияне атаковали Украину, были зафиксированы следующие детали:

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при производстве маршевого двигателя к KN-23 используются российские технологические решения по поворотному капоту, на что указывают соответствующие кольцевые канавки;

маркировка, которая была нанесена на некоторые элементы ракет KN-23, фактически соответствует стандартам РФ, речь идет о "Единой системе конструкторской документации", ГОСТ 2.113-75 "Групповая и основная конструкторская документация";

анализ химического состава материалов показал, что корпус топливного бака маршевой ступени ракеты изготовлен из стали РФ марок 12Х2НВФА, 19Х2НВФА, 21Х2НВФА и 23Х2НВФА. Что касается газодинамических рулей ракеты, то они изготовлены из вольфрамового сплава российской марки 9, который активно используется промышленностью России.

В издании отметили, что именно специалисты Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины (ЦНИИ ВВТ ВС Украины) проводили такой анализ.

"Приведенные выше данные могут и не выглядеть сенсационными, если вспомнить тот факт, что Северная Корея получает ракетные технологии от Москвы еще с советских времен. Здесь, например, можем вспомнить, что северокорейская оперативно-тактическая ракета KN-02 является копией "Точка-У", а северокорейские ракеты Hwasong-5 и Hwasong-7 являются копией советского ОТРК "Эльбрус", он же "Скад"", - подчеркивают в Defense Express.

Однако есть нюанс, что официально КНДР получила такие ракеты якобы для копирования от Египта и Сирии, но вряд ли эти страны могли самостоятельно, без информирования Москвы, передавать образцы по этим ракетам.

"Более того - без соответствующего внимания и реакции Запада и так прошла история о том, как Россия помогла Северной Корее создать полноценную баллистическую ракету средней дальности (БРСД), прикрываясь программами "мирного космоса". Если коротко, то история выглядела так: в 1990-х годах РФ и КНДР договорились о создании ракеты-носителя на базе баллистической ракеты морского базирования Р-27 (окончательно сняты с вооружения ВМФ РФ в 2000-х годах), но по факту у северных корейцев после 2010 года появилась разве что собственная БРСД под индексом Hwasong-10 или Musudan, подозрительно похожая на ту самую Р-27, которая морского базирования", - подытожили в материале.

Сотрудничество между Россией и КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, Северная Корея отправила в РФ элитную военную тренировочную делегацию. Делегацию возглавил президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль.

Также сообщалось, что партизаны взорвали железную дорогу, через которую поставлялись боеприпасы из КНДР.

"Агентам "АТЕШ" удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был осуществлен подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществляли доставку северокорейских боеприпасов", - говорится в сообщении движения.

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