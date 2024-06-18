Баллистические ракеты и снаряды: в NYT напомнили, какое оружие КНДР поставляет России

Сообщалось, что Северная Корея также может передавать РФ противотанковые ракеты и переносные ракеты класса "земля-воздух", винтовки, ракетные установки, минометы.

Северная Корея - один из основных поставщиков оружия России для продолжения широкомасштабной войны против Украины. Поскольку война затянулась, РФ оказалась остро нуждающейся в обычных вооружениях, включая артиллерийские снаряды, пишет The New York Times накануне двухдневного визита Путина в КНДР.

Издание напоминает, что США впервые обвинили Северную Корею в продаже артиллерии России еще в сентябре 2022 года, через семь месяцев после начала войны. Тогда Северная Корея отвергла обвинения.

В августе прошлого года Белый дом предупредил, что Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын ведут переговоры по оружию. Несколько недель спустя официальные лица США заявили, что Северная Корея отправила в Россию более 1000 контейнеров с оружием для использования на войне в Украине. По словам официальных лиц, к марту КНДР отправила в Россию около 7000 контейнеров с оружием. А, по последней оценке, количество грузовых контейнеров Северной Кореи, отправленных в Россию, уже перевалило за 10 000.

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Предполагается, что контейнеры могли быть наполнены 152 или 122-миллиметровыми снарядами. Кроме того, в январе Белый дом заявил, что Россия начала атаковать Украину произведенными в Северной Корее баллистическими ракетами KN-23.

По данным представителей Южной Кореи, Северная Корея также может поставлять противотанковые ракеты и переносные ракеты класса "земля-воздух", винтовки, ракетные установки, минометы и другие снаряды.

Указывается, что северокорейские боеприпасы помогают России сохранять преимущество над Украиной.

В частности, по словам экспертов, ракеты серии KN-23 обладают высокой точностью и их трудно сбивать. Но некоторые другие виды оружия считаются устаревшими или неэффективными.

Осенью прошлого года американский генерал Марк Милли выразил сомнение, что северокорейские снаряды окажут "решающее" влияние на поле боя: "Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически к этому отношусь".

Северная Корея и Россия - что сообщалось ранее

Напомним, как писал Bloomberg, Путин посетит Северную Корею 18-19 июня и 19-20 июня - Вьетнам, поскольку он сталкивается с новыми вызовами на войне против Украины.

"Поездка в Северную Корею станет первой для Путина с 2000 года. Она состоится, поскольку режим Ким Чен Ына подозревают в отправке ракет и миллионов боеприпасов, чтобы помочь Путину в его жестоком нападении на Украину. Поскольку Киев сейчас получает свежее оружие на миллиарды долларов от своих союзников США и Европы, окно для российского прорыва сужается", - говорилось в публикации.

Накануне своего визита в КНДР Путин в статье заявил, что высоко ценит "твердую" поддержку Пхеньяна в проведении "специальной военной операции" в Украине.

До этого министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что Северная Корея отправила в РФ контейнеры, в которых могут быть 5 миллионов артиллерийских снарядов.

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