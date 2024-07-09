Делегацию возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль

Северная Корея отправила в Россию элитную военную тренировочную делегацию с визитом. Государственные СМИ КНДР назвали это первым военным обменом между двумя странами после подписания договоров о сотрудничестве.

Как пишет Reuters, делегацию возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль. Он и военные вылетели в РФ самолетом в понедельник. Отмечается, что цель визита и место пребывания северокорейцев в РФ пока не разглашается.

По данным агентства, Военный университет имени Ким Ир Сена является полигоном для подготовки элитных военных офицеров. Действующий лидер КНДР Ким Чен Ын посещал его после обучения в Швейцарии, когда его готовили в качестве третьего главы страны.

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В прошлом году высокопоставленные чиновники Северной Кореи и РФ совершили рекордное количество визитов на территорию друг друга. Отправка делегации является результатом последнего визита правителя России Владимира Путина в Пхеньян в июне.

Сближение КНДР и России - последние новости

Недавно Washington Post обратила внимание на то, что КНДР массово поставляет оружие голодной на снаряды России.

Как ранее писал УНИАН, 19 июня Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Политики подписали документы, которые усиливают сотрудничество. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что в случае отправки северокорейских войск на территорию Украины - они станут "пушечным мясом" в незаконной войне против Украины.

Впоследствии президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что решение о поддержке Украины оружием будут принимать на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Россией и КНДР.

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