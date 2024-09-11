По мнению Мусиенко, Россия не сможет компенсировать нехватку ракет с помощью полученного от Ирана оружия.

Иран поставил России ракеты для использования в войне против Украины. Предположительно, речь идет о ракетах Fath.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сбивать их системами противовоздушной обороны сложно. Однако бороться с ними можно другим способом – уничтожая склады хранения и пусковые установки.

"Ракета KN-23 северокорейская – это оперативно-тактический ракетный комплекс. Fath – это реактивная артиллерия дальнего радиуса действия с ответной боевой частью 120-150 кг и с дальностью полета от 30 до 120 км. Россия понесла достаточно серьезные потери ракет, у них их осталось очень мало. Им необходимо чем-то компенсировать. Это террористическое оружие, которое имеет своей целью просто обстреливать площади. Оно не точное", – пояснил эксперт.

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По мнению Мусиенко, Россия не сможет компенсировать нехватку ракет с помощью полученного от Ирана оружия. Поэтому расчеты страны-агрессора на то, что эти поставки как-то серьезно усилят их позицию, вряд ли оправдаются.

"Этим ракетам эффективнее и лучше противодействовать, уничтожая пусковые установки на земле. Я думаю, по этому поводу будет идти работа. Украина будет вести охоту как за пусковыми установками, так и за складами. Технологии и возможности это делать есть. Поэтому я не думаю, что расчеты России на то, что это как-то серьезно повлияет или усилит их позицию, оправдаются", – констатировал эксперт.

Поставки оружия России от Ирана

Иран поставил России баллистические ракеты для использования в захватнической войне РФ против Украины. Проверенную информацию об этом получили, в частности, в Европейском Союзе, подтвердил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце отметил, что, скорее всего, большую часть ракет Fath-360, которые могла получить армия РФ, сбить не удастся. По его словам, это оружие будет создавать угрозу для Сил обороны у линии фронта, а также для населенных пунктов на расстоянии около 100 километров.

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