По словам представителя дипведомства, реакция блока на эту новость будет быстрой, намекнув на санкции.

Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты.

"Мы имеем проверенную информацию, предоставленную союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Deutsche Welle.

Как отметил представитель дипведомства, поставки баллистических ракет будут означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

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"Единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Брюссель ответит быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные ограничительные меры против Ирана", - отметил Стано.

Поставки иранских ракет в Россию

Недавно в СМИ начали появляться новости о том, что Иран готовится передать России новое вооружение для войны против Украины. На днях The Wall Street Journal заявило, что Москва получила от Тегерана баллистические ракеты. Издание писало, что Соединенные Штаты и Европейский Союз в ответ на такой шаг готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене.

Передачу ракет стране-агрессору подтвердил и иранский чиновник Ахмад Бахшаеш Ардестани. По его словам, Иран "не вмешивается в войну напрямую", однако продает России оружие, чтобы обеспечить свои потребности.

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