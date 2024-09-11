Какое влияние на ход войны в Украине это окажет, зависит от скорости реакции западных партнеров.

Иран передал России баллистические ракеты для использования в войне против Украины. Это может стать триггером для решения в пользу Украины вопроса о разрешении на удары по легитимным военным целям на территории РФ, заявил народный депутат, замглавы Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

"Первое и самое важное – это предоставление нам ракет для противовоздушной обороны, чтобы мы могли все же сбивать баллистические ракеты от Ирана. Второе – я думаю, что это могло бы стать сигналом или могло бы быть расценено как эскалация со стороны РФ. И в ответ на это нам было бы предоставлено разрешение на удары по территории РФ как раз дальнобойным оружием, которое может, как минимум, отогнать от наших границ эти баллистические установки, а как максимум – уничтожить их", – акцентировал Чернев в эфире телемарафона.

После того, как Украина получила разрешение использовать HIMARS в Харьковской области против целей на территории РФ, значительно снизилось количество ударов ракетами С-300 по территории Харьковщине. Тогда было уничтожено несколько установок, которые находились на территории РФ и постоянно обстреливали регион, добавил депутат.

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Он отметил, что некоторые партнеры Украины уже готовы предоставить разрешение бить любым своим оружием по территории РФ – например, Нидерланды.

"Но, к сожалению, Нидерланды не имеют того дальнобойного оружия, которое у нас есть и которое мы просим применять по легитимным милитаристским целям на территории РФ. А такое оружие имеют, например, Великобритания, США, Франция – это Storm Shadow, ATACMS, SCALP", – подчеркнул Чернев.

По словам депутата, посыл огромного количества европейских стран пока не сработал, чтобы убедить США в вопросе предоставления разрешения на удары вглубь РФ, потому что партнеры в этой войне реагируют на какую-то эскалацию со стороны России. Они постоянно пытаются "перестраховаться", чтобы их шаги в предоставлении какой-то номенклатуры вооружения не расценивались как эскалация.

"Они не хотят делать первый шаг, в котором бы их обвинила РФ в эскалации этой войны. США понимают: они являются единственным и основным гарантом безопасности в Европе, как самая большая армия с наибольшим количеством вооружения. Потому что, условно говоря, Нидерланды нам могут предоставить разрешение, но если будет какая-то провокация против Нидерландов в ответ на предоставление такого разрешения, то конечно первый кто будет отвечать – это США как основной игрок НАТО. Вот это основная причина", – акцентировал Чернев.

В то же время США не нужно ни с кем консультироваться, чтобы предоставить разрешение Украине на удары по легитимным военным целям на территории России.

"И мы это видели неоднократно. США выступали лидерами в некоторых вопросах предоставления нам определенной номенклатуры вооружения. Например, тех же РСЗО HIMARS или танков Abrams. И только после Соединенных Штатов наши западные партнеры начали предоставлять аналоги РСЗО или танки Leopard от Германии", – добавил он.

Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы получить разрешение бить по территории РФ. Но последнее слово за президентом США Джо Байденом и его администрацией.

"Надеемся, что все же в эту пятницу, когда они будут обсуждать с премьер-министром Великобритании этот вопрос, он решится", – резюмировал Егор Чернев.

Удары по РФ западным оружием

Президент США Джо Байден "не исключает" предоставления Украине разрешения на удары американским оружием вглубь территории РФ. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Оно прозвучало после того, как стало известно, что Иран предоставил Москве новое оружие для использования в войне против Украины.

Впоследствии американский лидер заявил, что США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины. По словам Байдена, его администрация работает над этим "прямо сейчас".

Ранее стало известно, что Нидерланды одобрили применение переданного Украине вооружения для ударов по целям на территории РФ. Это разрешение касается и истребителей F-16.

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