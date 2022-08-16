Речь идет о комплексе "Точка У".

Самым мощным оружием, которое сегодня имеют Вооруженные силы Украины является "Точка У". Она славится своей мощью и может поражать цели на дальнем расстоянии.

Об этом в интервью сайту ТСН рассказали боевые командиры с позывными "Динамо" и "Клевер", которые делают "хлопки" на разных участках фронта в Украине.

По словам военных, этот комплекс может "дотянуться" до врага на расстояние до 120 км.

"Мы не работаем по малогабаритным целям или по целям, которые могут быть поражены артиллерией и беспилотниками. Многие списали со счетов "Точку У". Да это не современное оружие, но это эффективное оружие. Именно "Точка У" обеспечивает разрушение логистических сетей противника. Когда под откос идут несколько составов за день или за неделю. На фронте это отображается сразу", - комментируют" Динамо "и"клевер".

Они уточнили, что эта ракета является баллистической и летит по траектории с возможностью управления.

"Если метеоусловия сносят с траектории, она с помощью своих рулей полета управляется, возвращается на свою траекторию и за счет этого ракета может точно попасть в цель. Недаром это оружие называют точкой. Попадает действительно в точку!", - говорят военные.

Минимальная дальность полета - 20 км, это расстояние ракета летит 55 секунд. Максимальную в 120 км пролетает за 4 минуты 24 секунды.

Бойцы также рассказали, что российским оккупантам не удалось уничтожить украинские позиции "Точки У" 24 февраля, поскольку место дислокации было изменено заранее.

"Склады боеприпасов, горюче-смазочные склады, взлетные слуги - все это работа "Точки У". На свой страх и риск приближаемся как можно ближе к противнику и все равно дотягиваемся", - говорят ракетчики о своей работе.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие виды вооружения нужны Украине, чтобы изменить ход войны и выбить оккупантов.