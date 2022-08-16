Украина нуждается в большем количестве оружия, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие виды вооружения нужны Украине, чтобы изменить ход войны и выбить оккупантов.

Свое мнение по этому поводу он озвучил в эфире 24 канала.

По словам эксперта, ВСУ нужны самоходные минометы, а лучше – автоматические или полуавтоматические минометы; новая авиация и современные танки.

Жданов отметил, что сейчас украинские защитники воюют на Т-72, хоть они и модернизированы, но есть более современные танки, такие как Leopard, AMX-56 Leclerc или Abrams.

При этом экстр добавил, что вряд ли Украина может рассчитывать на на Leclerc от Франции, а вот США могут предоставить Abrams:

"Они не последней версии модернизации, но более или менее боеспособные и технически исправные".

Эксперт еще раз подчеркнул, что Украине нужно больше вооружения для окончательной победы над РФ.

Напомним, ранее Олег Жданов перечислял, что нужно ВСУ для контрнаступления, кроме гаубиц и реактивных систем HIMARS с дальнобойными ракетами ATACMS.

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