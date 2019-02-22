Лукашенко заявил о совместном с РФ ответе в случае размещения в Европе ракет США

Президент Беларуси отметил, что верит в то, что Россия не нарушала ДРСМД.

Президент Белоруси Александр Лукашенко высказывает опасения о возможном размещении в Европе американских ракет в связи с ситуацией вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает беларусское агентство "БЕЛТА".

Лукашенко заявил, что верит в то, что Россия не нарушала ДРСМД и подчеркнул что разрыв договора - "это катастрофа, особенно для нас".

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"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией об ответных мерах", - заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление исполнения ДРСМД. По его словам, среди разных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

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После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

20 февраля, Путин заявил, что Россия будет готова уничтожить американские ракеты средней дальности, если их будут развертывать в Европе. Кроме того, по его словам, в этом случае РФ будет вынуждена предусмотреть "зеркальные и асимметричные действия".

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении этих территорий, из которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где размещены центры принятия решений относительно применения ракетных комплексов, которые нам угрожают", - заявил он.