В России назвали потенциальные цели в США для удара ракетами "Циркон"

"Цирконы" нанесут удар по американским центрам принятия решений, откуда управляют системами ПРО в Европе.

Российские СМИ сообщают, что целями российских ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

Об этом сообщает "РИА Новости". Среди таких целей на Восточном побережье Соединенных Штатов — здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов. В числе целей на Западном побережье Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами, а также Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

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Как заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров.

"Если возникнет угроза для России, "Цирконы" нанесут удар по американским центрам принятия решений, откуда управляют системами ПРО в Европе", - сказано в сообщении.