Долгое время о поставленных Украине польских танках не было ничего слышно.

К настоящему моменту ВСУ потеряли только один польский танк PT-91 Twardy, которых Украина получила несколько десятков. Военный эксперт Александр Коваленко оценил, насколько живучими в бою являются эти машины.

По его словам, пока единственная подтвержденная потеря PT-91 датируется 9 июля 2023 года, когда один такой танк подорвался на противотанковой мине в Запорожской области. По этой причине провести анализ устойчивости танка к поражающим средствам на основе опыта реальных боевых действий пока не представляется возможным. Но Коваленко оценил номинальные технические характеристики польского танка.

"Из положительных защитных средств, безусловно, наличие динамической защиты ERAWA, повышающей защищённость танка. Стоит отметить размещение ДЗ стык в стык, что практически исключает попадание в зазор, а так же избавило башню от ряда ослабленных зон. С другой стороны, угол наклона размещения ДЗ не оптимальный для эффективного противодействия средствам поражения, а борта не во всех комплектациях имеют защиту, и приходится закрывать их на местах "Контакт-1", – пишет аналитик.

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Кроме того, танк имеет специальное покрытие, которое поглощает радиолокационное облучение. Это весьма полезно в условиях, когда противник активно использует противотанковые средства с лазерным наведением.

Мобильность танка Коваленко считает нормальной для используемого в нем 850-сильного двигателя. Но при превышении базовой массы, например, за счёт установки дополнительных блоков динамической защиты, двигатель уже будет "слабоват".

"Очевидно, что для этих танков, двигатель PZL-Wola S-1000 мощностью 1000 л.с. является более оптимальным, с учётом растущих современных потребностей к их защите", – говорит эксперт.

Система управления огнём СКО-1М "Драва" и тепловизор, установленные на танке, значительно улучшают качество ведения огня и превосходят советские и постсоветские образцы надёжностью и качеством.

"В целом, танк, являясь модернизацией Т-72 хорошо знаком украинским экипажам и даже некоторые его особенности, с лёгкостью осваивались, а ремонтопригодность выше, нежели у западных образцов техники, требующих специфического обслуживания. С другой стороны, даже с учётом улучшений, танк заметно проигрывает западным Leopard 2 и Challenger 2, но в рамках боевых действий в Украине весьма актуален и эффективен для выполнения поставленных задач", – резюмирует аналитик.

Поставки танков PT-91 в Украину

Впервые польские танки PT-91 Twardy были поставлены в Украину в июле прошлого года. Поставку подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Количество переданных тогда машин не сообщалось.

В январе польские власти сообщили, что поставят Украине еще 60 танков этой модели. С учетом предыдущих поставок польских Т-72 немодернизированных версий Польша оказалась крупнейшим поставщиком танков для ВСУ.

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