Польские танки являются сильно доработанной версией советского Т-72.

Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy в течение ближайших дней. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Также уже на днях мы передадим наши очень хорошие танки PT-91. Очередные 60 танков прибудут в Украину", – заявил Моравецкий, комментируя поставку первых "Леопардов".

Следует отметить, что PT-91 Twardy представляет собой глубокую модернизацию советского танка Т-72М, которую поляки провели уже в постсоветскую эпоху. До недавнего времени это был основной боевой танк Польши.

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Поставки танков из Польши в Украину

Весной прошлого года Польша поставила Украине не менее 200 танков Т-72. На тот момент это была самая значимая военная помощь Украине в плане бронетехники.

В июле Польша также передала Украине некоторое количество танков PT-91 Twardy, представляющих собой модернизированную версию Т-72.

В январе президент Польши Анджей Дуда первым среди лидеров стран-партнеров Украины пообещал передать танки западного образца – Leopard 2. Первые из них прибыли в Украину в годовщину вторжения – 24 февраля.

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