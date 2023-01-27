Эти танки Украина получит в придачу к ранее анонсированным 14 танкам Leopard 2.

Польша отправит в Украину еще 60 боевых танков Twardy. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2", - сообщил Ермак.

Он поблагодарил союзников за это решение. "Раздавим врага", - говорится в сообщении.

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Танки для Украины

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года Польша уже передавала Украине боевые танки Twardy.

Также стало известно, что Канада предоставит танки инструкторов для обучения ВСУ. В частности, Украина получит от Канады четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов Вооруженных Сил Канады.

Напомним, что 25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2 и разрешил другим странам их реэкспорт.

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