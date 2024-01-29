Rheinmetall построит новый завод, который будет в том числе поставлять снаряды Украине.

Оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Германии новый завод по производству боеприпасов. Как заявил Bild генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, снаряды будут поставлять в том числе и Украине.

Паппергер в частности отверг обвинения в медленных поставках боеприпасов.

"Темпы быстрые: то, что в прошлом заняло бы десять лет, сейчас продвигается за несколько месяцев. Сейчас мы собираемся построить новый завод по производству боеприпасов в Германии в рекордно короткие сроки, чтобы создать стратегическую безопасность поставок", - сказал он.

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Паппергер также отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оборонной промышленностью.

"В сфере военных закупок многое изменилось к лучшему. В прошлом году только компания Rheinmetall получила от немецкого правительства заказы или рамочные соглашения на общую сумму более 10 миллиардов евро - как для Бундесвера, так и для Украины. В текущем году эта сумма вырастет как минимум до 15 миллиардов", сказал он.

Поставка боеприпасов для Украины

В ЕС обещают к весне изготовить один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщили пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, оборонной промышленности и космоса Йоханна Бернсель и представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

Управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции подписало соглашение с производителем боеприпасов Nammo. Оно направлено на увеличение изготовления 155-мм артиллерийских боеприпасов и усиление безопасности их поставок.

Недавно стало известно, что НАТО заключило соглашение по поставке боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро для поддержки Украины.

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