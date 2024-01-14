Новое соглашение позволит не только поддерживать Украину, но и укрепит надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе

Управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции подписало соглашение с производителем боеприпасов Nammo. Оно направлено на увеличение изготовления 155-мм артиллерийских боеприпасов и усиление безопасности их поставок.

"Сейчас мы делаем следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в производственные мощности отрасли. Это сократит сроки поставок, повысит нашу способность оказывать поддержку Украине и в то же время укрепит надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе в долгосрочной перспективе", – сообщил руководитель направления вооружений FMV Йонас Лоцне.

Известно, что запланированные инвестиции частично финансируются самой Швецией и частично – Европейским Союзом. Если ЕС, в конкуренции с другими проектными предложениями, выделит средства в течение первого квартала 2024 года, то соглашение превратится в контракт.

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Отмечается, что инициатива является одним из шагов в комплексных усилиях по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и обеспечению дальнейшей поддержки Украины. Работы проводятся в рамках оборонного сотрудничества Северных стран NORDEFCO (Североевропейское оборонное сотрудничество) и возглавляются FMV.

Оружие для Украины: последние новости

Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию БПЛА. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак накануне визита в Киев в пятницу, 12 января 2024 года. В канцелярии Сунака подчеркнули, что это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из всех стран.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который находился с визитом в Киеве 11 января, заявил, что его государство предоставит Украине новый пакет помощи. По его словам, туда войдут гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи и экипировка.

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