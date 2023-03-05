Ранее СМИ узнали, что Сербия поставила Украине снаряды к "Градам".

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о поставках сербских боеприпасов Украине. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировало сербское телевидение.

"Это откровенная ложь. Сербия никому [из участников войны на территории Украины] не отправляла оружие", – заявил он.

Вучич отметил, что в Сербии есть много предприятий оборонной промышленности, работающих на экспорт. При этом, по его словам, всегда есть риск, что боеприпасы, проданные в одну страну, окажутся на поле боя в другой стране.

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"Но ни России, ни Украине мы не продали ни одной единицы оружия или боеприпасов. Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет направлена какой-либо из сторон конфликта, мы добавили [пункт в оружейный контракт], что нельзя дальше экспортировать проданные Турции боеприпасы", — заявил сербский лидер.

Позиция Сербии по войне в Украине

Ранее на этой неделе СМИ опубликовали неподтвержденную информацию, что Сербия поставила в Украину около 3500 снарядов для РСЗО "Град". Якобы боеприпасы были закуплены Турцией и переправлены через Словакию.

Хотя сербские власти в целом отрицают такие поставки, они хорошо ложатся в общий контекст внешней политики Сербии. Ранее президент Вучич признал, что отношения с РФ ухудшились после вторжения в Украину. При этом он прозрачно намекает, что скоро Сербия может окончательно порвать с Россией.

Также сербские власти крайне недовольны тем, что Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины. Вучич лично обещал тюрьму всем сербам, которые пойдут воевать за РФ.

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