В Белграде не поддерживают такое движение и не ожидали вербовки своих граждан Москвой.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его соотечественников, ставших "вагнеровцами", по прибытии на родину ждет арест. Как передает слова главы государства Politico, так "дружественные страны" (имеется в виду Россия – прим.) поступать не должны.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", - сказал Вучич.

Когда президента Сербии спросили о действиях "Вагнера" он был раздражен. Вучич заявил, что ему не нужна деятельность этой ЧВК на территории Сербии. Издание отмечает, что отношение Вучича к наемникам этой частной компании является негативным из-за их действий 16 февраля этого года.

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Тогда сербские националисты и пророссийские активисты в Белграде требовали прекратить процесс нормализации отношений с Косово. Протестующие даже угрожали убить Вучича за его политику. Организатор того митинга был задержан – им оказался ультраправый лидер Дамьян Кнежевич. Он публично поддерживал вербовку ЧВК "Вагнер" сербских желающих.

Вучич назвал этих активистов "антисербами" и указал, что, вероятно, их финансирует Российская Федерация.

Сербия и ее связи с Россией: актуальное

Война в Украине ухудшила отношения Сербии с РФ. Из-за этого Вучич даже несколько месяцев не говорил с Владимиром Путиным.

Глава сербского МИД в январе заявил, что Белград может присоединиться к санкциям против России. В этом случае Сербия будет пользоваться исключительно своими интересами.

Politico сообщает, что Сербия готовится отвернуться от России. Белград уже сделал несколько шагов навстречу Европе.

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