Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его соотечественников, ставших "вагнеровцами", по прибытии на родину ждет арест. Как передает слова главы государства Politico, так "дружественные страны" (имеется в виду Россия – прим.) поступать не должны.
"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", - сказал Вучич.
Когда президента Сербии спросили о действиях "Вагнера" он был раздражен. Вучич заявил, что ему не нужна деятельность этой ЧВК на территории Сербии. Издание отмечает, что отношение Вучича к наемникам этой частной компании является негативным из-за их действий 16 февраля этого года.
Тогда сербские националисты и пророссийские активисты в Белграде требовали прекратить процесс нормализации отношений с Косово. Протестующие даже угрожали убить Вучича за его политику. Организатор того митинга был задержан – им оказался ультраправый лидер Дамьян Кнежевич. Он публично поддерживал вербовку ЧВК "Вагнер" сербских желающих.
Вучич назвал этих активистов "антисербами" и указал, что, вероятно, их финансирует Российская Федерация.
Сербия и ее связи с Россией: актуальное
Война в Украине ухудшила отношения Сербии с РФ. Из-за этого Вучич даже несколько месяцев не говорил с Владимиром Путиным.
Глава сербского МИД в январе заявил, что Белград может присоединиться к санкциям против России. В этом случае Сербия будет пользоваться исключительно своими интересами.
Politico сообщает, что Сербия готовится отвернуться от России. Белград уже сделал несколько шагов навстречу Европе.