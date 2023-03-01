Власти Сербии годами "сидели на заборе", балансируя между Россией и Западом, а сейчас готовы спуститься с этого забора.

Власти Сербии близки к тому, чтобы окончательно встать на сторону Запада и отвернуться от России, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Об этом пишет американское издание Politico, анализируя публичные заявления и поведение президента страны Александра Вучича.

Отмечается, что до сих пор власти в Белграде умудрялись "сидеть на заборе" между двумя противоположными векторами, не вставая прямо ни на одну, ни на другую сторону. Из-за этого Вучич и его правительство постоянно подвергаются жесткой критике и непубличному давлению.

Общаясь со СМИ на полях недавней Мюнхенской конференции по безопасности Вучич заявил, что Сербия оказалась между молотом и наковальней в дипломатическом плане. Также он заверил, что понимает необходимость принять окончательное решение и спуститься, наконец, с "забора".

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"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы. Но я думаю, вы меня понимаете. Без сомнения, в будущем нам придется сделать несколько трудных выборов", – прокомментировал Вучич дальнейший путь страны.

Издание отмечает, что за свою политическую карьеру Вучич уже совершил несколько "крупных разворотов", что делает разрыв с Москвой вполне реальным сценарием.

"Сербский лидер явно ощущает сильное давление с обеих сторон. (...) Официальные лица ЕС подчеркивают, что любой прогресс на пути к членству зависит от изменения Белградом внешней политики. С другой стороны, Россия — традиционный союзник, который поддерживал Сербию в вопросе Косово, и опросы общественного мнения после вторжения в Украину не обещают склонности к Западу", – отмечают авторы статьи.

Война в Украине – позиция Сербии

Официальный Белград осудил российское вторжение в Украину и декларирует поддержку территориальной целостности Украины.

"Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется", – заявил недавно президент Вучич.

В январе Сербия пообещала предоставить Украине гуманитарную помощь, в том числе оборудование для поддержания украинской энергосистемы. Т.е. Сербия начала мешать России в попытках заморозить Украину.

Также недавно президент Сербии заявил, что ему придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада.

В то же время симпатии Сербии по отношению к России весь последний год выражались почти исключительно в сочувствующих высказываниях лидера страны. Так, в июле Вучич назвал события в Украине "почти мировой войной", в которой "весь западный мир воюет с русскими из-за украинцев".

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