Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который в частности включает боеприпасы и бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Отмечается, что в новый пакет помощи вошли:
- боеприпасы для танков Leopard 1;
- 8 бронетранспортеров не указанного типа;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
- 50 терминалов спутниковой связи SatCom;
- 5 автомобилей для охраны границы;
- 1840 боевых шлемов;
- 500 LED ламп;
- 3 транспортных средства не указанного типа (грузовики, микроавтобусы или вездеходы);
- 16 автоцистерн Zetros.
Кроме того, Германия планирует предоставить Украине в ближайшем будущем следующие военные ресурсы:
- 20 БМП Marder;
- 15 самоходных зенитных установок Gepard;
- 124 беспилотника-разведчика RQ-35 Heidrun;
- 660 боевых шлемов;
- 1500 светодиодных ламп;
- 24 автоцистерны Zetros;
- 20 рефрижераторов Zetros.
Как отмечает пресс-служба немецкого правительства, большинство из этих поставок - вооружения, приобретенные непосредственно у промышленности. Из собственных запасов Бундесвера передается лишь небольшая часть того, что приведено в списках.
Западная военная помощь Украине: последние новости
Как писал УНИАН, немецкая оппозиция вынесет передачу ракет Taurus для Украины на голосование в Бундестаге. Лидер оппозиции заявил, что ситуацию в Украине оценивают "как все более критическую".
Между тем Австралия упорно и без каких-либо дополнительных комментариев утилизирует вертолеты MRH-90 Taipan, которые просила Украина. Аналитики объяснили, почему австралийское правительство решило так поступить.