Украина получила дополнительные снаряды к Leopard 1 / скриншот

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который в частности включает боеприпасы и бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Отмечается, что в новый пакет помощи вошли:

  • боеприпасы для танков Leopard 1;
  • 8 бронетранспортеров не указанного типа;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
  • 50 терминалов спутниковой связи SatCom;
  • 5 автомобилей для охраны границы;
  • 1840 боевых шлемов;
  • 500 LED ламп;
  • 3 транспортных средства не указанного типа (грузовики, микроавтобусы или вездеходы);
  • 16 автоцистерн Zetros.

Кроме того, Германия планирует предоставить Украине в ближайшем будущем следующие военные ресурсы:

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  • 20 БМП Marder;
  • 15 самоходных зенитных установок Gepard;
  • 124 беспилотника-разведчика RQ-35 Heidrun;
  • 660 боевых шлемов;
  • 1500 светодиодных ламп;
  • 24 автоцистерны Zetros;
  • 20 рефрижераторов Zetros.

Как отмечает пресс-служба немецкого правительства, большинство из этих поставок - вооружения, приобретенные непосредственно у промышленности. Из собственных запасов Бундесвера передается лишь небольшая часть того, что приведено в списках.

Западная военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, немецкая оппозиция вынесет передачу ракет Taurus для Украины на голосование в Бундестаге. Лидер оппозиции заявил, что ситуацию в Украине оценивают "как все более критическую".

Между тем Австралия упорно и без каких-либо дополнительных комментариев утилизирует вертолеты MRH-90 Taipan, которые просила Украина. Аналитики объяснили, почему австралийское правительство решило так поступить.

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