Также в планах на ближайшее будущее - передача систем ПВО и десятков БМП.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который в частности включает боеприпасы и бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Отмечается, что в новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для танков Leopard 1;

8 бронетранспортеров не указанного типа;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

50 терминалов спутниковой связи SatCom;

5 автомобилей для охраны границы;

1840 боевых шлемов;

500 LED ламп;

3 транспортных средства не указанного типа (грузовики, микроавтобусы или вездеходы);

16 автоцистерн Zetros.

Кроме того, Германия планирует предоставить Украине в ближайшем будущем следующие военные ресурсы:

Видео дня

20 БМП Marder;

15 самоходных зенитных установок Gepard;

124 беспилотника-разведчика RQ-35 Heidrun;

660 боевых шлемов;

1500 светодиодных ламп;

24 автоцистерны Zetros;

20 рефрижераторов Zetros.

Как отмечает пресс-служба немецкого правительства, большинство из этих поставок - вооружения, приобретенные непосредственно у промышленности. Из собственных запасов Бундесвера передается лишь небольшая часть того, что приведено в списках.

Западная военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, немецкая оппозиция вынесет передачу ракет Taurus для Украины на голосование в Бундестаге. Лидер оппозиции заявил, что ситуацию в Украине оценивают "как все более критическую".

Между тем Австралия упорно и без каких-либо дополнительных комментариев утилизирует вертолеты MRH-90 Taipan, которые просила Украина. Аналитики объяснили, почему австралийское правительство решило так поступить.

Вас также могут заинтересовать новости: