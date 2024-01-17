Германия продолжит поддерживать Украину в финансовом, военном и гуманитарном плане.

Военная помощь Германии Украине в этом году составит более 7 миллиардов евро. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, сообщается на сайте правительства Германии.

Отмечается, что темами разговора стали продолжение поддержки Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

Шольц и Байден осудили продолжающееся нападение России на Украину и подчеркнули необходимость продолжать поддерживать Украину в финансовом, военном и гуманитарном плане.

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"В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму более семи миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Сейчас по по объемам выделенной Украине помощи Германия занимает второе место, а США - первое.

Помощь Украине от Германии

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированные большинством партнеров ЕС поставки оружия Украине "слишком малы" и призвал другие страны увеличить их.

Также в СМИ появилась информация о том, что Шольц выразил свое недовольство недостаточной помощью Украине и лично президенту Франции.

В последний пакет помощи Германии Украине вошли три зенитные установки Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее.

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