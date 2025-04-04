Новый подход Трампа заставит скептически настроенных партнеров искать другие пути сотрудничества.

Дональд Трамп называет введение новых огромных пошлин преобразующим шагом для выравнивания торговли и возврата США потерянных доходов. Но этот план рискует разрушить его другие обещания - превратить США в промышленную державу и минимизировать мощь Китая, пишет Politico.

По мнению дипломатов и аналитиков, такой подход Трампа может заставить скептически настроенных партнеров искать другие пути сотрудничества. Это подорвет оружейную отрасль США, уничтожив доверие и предсказуемость глобальных оборонных отношений.

Как пишет Politico, Белый дом в своем указе, объявляющем о пошлинах, заявил, что США необходимо производить детали "без чрезмерной зависимости от импорта в качестве ключевых ресурсов".

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"Но это гораздо проще написать в документе, чем сделать. Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь сталкиваются с пошлинами. Без исключений для обороны администрация может свести на нет большую часть этой работы, одновременно задерживая производство американского оружия для страны и других покупателей", - отмечает издание.

Как сказал бывший сотрудник Пентагона по закупкам Билл Гринволт, некоторые потенциально жизненно важные поставки либо будут стоить намного дороже, чем они стоили, либо их просто не будет.

Глобальные пошлины также, вероятно, перевернут оборонное сотрудничество. Это касается истребителя F-35, который эксплуатируется 20 странами, а также важных проектов по ракетам и противовоздушной обороне с Норвегией и Израилем.

Кроме того, одна из особенно многообещающих инициатив эпохи Байдена, которая объединила Австралию, Великобританию и США для строительства атомных подводных лодок и обмена технологиями, может закончиться, если цены на детали станут слишком высокими.

"Это волновые эффекты. Подрядчикам можно сказать, чтобы они несли расходы, и они могут попытаться разработать более дешевых внутренних поставщиков, но на это уйдут годы. Вы не щелкаете пальцами, и сеть поставок перестраивается сама собой. Это требует много времени, усилий и больших денег", — сказал Гринволт.

Кроме того, отмечает издание, администрация Трампа надеется создать больше внутренних рабочих мест за счет производства иностранных деталей для оружия в США:

"Но у компаний может не быть людей для этой работы. Оборонная промышленность годами боролась за привлечение сотрудников из-за конкуренции со стороны других производителей и бурно развивающейся сферы услуг, где часто платят больше и есть постоянная работа".

Также, как отметил сенатор Марк Келли, глобальная цепочка поставок настолько сложна, что некоторые оборонные продукты пересекают границы несколько раз в процессе сборки, каждый раз накапливая больше пошлин.

"Цены вырастут, и цены, которые должно платить Министерство обороны, вырастут", — сказал Келли. "Наш оборонный бюджет, если мы хотим сохранить тот же тип вооруженных сил, станет дороже".

Пошлины Трампа - последствия

Аналитики украинского Центра стратегических исследований настаивают, что тотальная торговая война, объявленная 2 апреля Белым домом, приведет к росту цен для самих американцев, а многие товары американского производства просто потеряют конкурентоспособность.

Западные СМИ и аналитики делают вывод, что новые пошлины Трампа "перевернут мировую экономику с ног на голову". В частности, Bloomberg отмечает, что эти пошлины коснутся объема товаров на 33 триллиона долларов США, а торговые партнеры США потеряют от 4% до 90% своего импорта.

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