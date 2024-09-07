Это гражданские транспортно-спасательные машины, которым найдется применение и в армии, и в гражданских ведомствах.

Португалия подарила Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 российского производства. Последний грузовик с частью этого груза отбыл в пятницу, пишут португальские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

Отмечается, что в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас пообещала отправить в Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии на эксплуатацию в Португалии, а один из них вообще вышел из строя из-за аварии.

В ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче Украине, вертолеты все еще находились в Португалии, а Лиссабон говорил, что ждет, пока "украинский партнер укажет следующие шаги" в этом процессе.

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"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство (...) согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с украинским посольством в Лиссабоне и украинским Министерством обороны", - говорится в заявлении португальского Минобороны, распространенном вчера среди местных СМИ.

Отмечается, что Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, то есть без предварительного ремонта.

Эти вертолеты правительство Португалии приобрело в 2006 году.

Чем полезен вертолет Ка-32

Ка-32 - это многоцелевой вертолет, разработанный в Советском Союзе конструкторским бюро Камова. Он создан на основе военного Ка-27 и известен своей соосной схемой расположения винтов, что обеспечивает высокую маневренность и стабильность при полетах.

Ка-32 широко используется в гражданских целях, в частности для пожаротушения, поисково-спасательных операций, грузовых перевозок и строительства. Благодаря своим техническим характеристикам, он имеет большую популярность в труднодоступных регионах и в сложных погодных условиях.

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