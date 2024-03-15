Португалия выделяет 100 миллионов евро.

Португалия присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах. Как сообщает Минобороны Португалии, на это будет выделено 100 миллионов евро.

"Португалия поддерживает Украину 100 миллионами евро на боеприпасы для артиллерии крупного калибра. Это совместная программа закупки боеприпасов под руководством Чешской Республики, к которой мы присоединились вместе с несколькими европейскими странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта поддержка дополняет военную помощь, которую Португалия предоставляет Украине "с первого часа вторжения России".

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В частности, Португалия уже поставила Украине танки Leopard 2A6, более 40 бронетранспортеров М113, артиллерийские боеприпасы, гаубицы, беспилотники, генераторы и обмундирование.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов

Чешский президент Петр Павел заявил о 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, которые можно купить для ВСУ, но для этого нужны деньги.

План Чехии уже поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция и Норвегия.

В настоящее время в рамках инициативы Чехии собраны деньги на покупку 300 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ.

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