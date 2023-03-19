Правительство Польши пока что не уведомило Германию о планах передать Украине истребители МиГ-29, которые ранее анонсировала Варшава Киеву.
Об этом сообщил корреспондент Die Welt Филипп Фриц. По его словам, Польша повторяет ситуацию, которая ранее случилась в контексте поставок Украине танков Leopard 2 - тогда Варшава также "всех опередила".
"Польша создает коалицию истребителей, не сообщая Германии", - написал он.
Журналист упомянул, что в январе 2023 года лидер Польши Анджей Дуда в рамках своего визита во Львов анонсировал немецкие танки Украине без согласия Берлина. Теперь он вновь ставит ФРГ в невыгодное положение, считает Фриц.
"Подобное, на этот раз о боевой авиации может повториться", - констатировал он.
В статье также говорится, что на данный момент передача истребителей МиГ-29 Украине - фактически новая "цель" правительства Польши.
На данный момент страна усиленно формирует свою "малую коалицию" государств, которые также готовы "поделиться" истребителями с Киевом.
Как уточнил один высокопоставленный представитель правительства Польши, в этом вопросе Варшава уже рассчитывает на сотрудничество со Словакией и призывает другие страны сделать этот шаг.
Польша анонсировала истребители МиГ-29 Украине - что известно
Напомним, что 8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна даст истребители советского типа МиГ-29 Украине.
Уже 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что правительство готово присоединиться к инициативе Польши.
Позже спикер польского правительства Петр Мюллер подтвердил эти новости, заявив, что усиление обороноспособности Киева усилит и безопасность самой Польши, а также государств-соседей.
Пока что официальные власти Украины "хранят молчание" по поводу возможной сделки. Однако недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат намекнул, что стране действительно могут передать истребители.