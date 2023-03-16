Представитель Командования Воздушных сил ВСУ прокомментировал информацию о том, что истребители Украине может передать не только Польша.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что Украина может получить многоцелевые истребители МиГ-29 еще от нескольких государств-партнеров кроме Польши.

В комментарии для ТСН спикер намекнул, что гражданам следует ожидать положительных новостей в этом вопросе. По его словам, всю полноту информации он не может раскрыть, учитывая секретность.

"Понятно, что не все можно говорить. Такие вещи не являются публичными, поэтому хочется видеть, что в ближайшее время все же все будет еще лучше и еще больше", - сказал он.

Также по просьбе ведущих Игнат сделал намек-подмигивание.

Передача истребителей МиГ-29 Украине - инициатива Польши

Напомним, что спикер правительства Польши Петр Мюллер накануне сообщил, что Польша получила от нескольких стран положительные сигналы относительно передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, страны должны сами объявить о решении в соответствии с процедурами. Он поддержал этот возможный шаг со стороны партнеров, однако не раскрыл, о каких именно государствах идет речь.

14 марта глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также анонсировал, что со своей стороны Варшава передаст истребители МиГ-29 Украины уже в течение ближайших 4-6 недель.

Ранее украинский эксперт Александр Мусиенко констатировал, что этот тип истребителей до сих пор эффективно показывает себя в воздухе - он однозначно доставит немалые проблемы россиянам на фронте.

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