Там отметили, что поставка Киеву этих истребителей укрепит и безопасность Польши.

Предоставление Киеву истребителей МиГ-29 сделает сильнее безопасность Польши.

Такое мнение высказал спикер правительства Польши Петр Мюллер, передает PAP. Он подчеркнул, что польская безопасность не понесет ущерба, а только укрепится в результате отправки ВСУ этих самолетов.

"Безопасность выиграет, потому что мы будем держать российский фронт дальше от польских границ", -, объяснил он.

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Мюллер отметил, что государство занимается укреплением обороны страны постоянно, заключая контракты на производство вооружения для армии, а также получает возмещение от Евросоюза за вооружение, направленное Украине.

"Если кто-то хочет подорвать поддержку Украины, то он не понимает, что на очереди будет Польша", - отметил спикер.

Напомним, ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29 в ближайшее время.

Истребители для Украины

В конце зимы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна готова обучать украинских летчиков на F-16.

А 8 марта польский президент Анджей Дуда сказал, что его страна готова передать свои истребители Украине.

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