В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что враг имеет в разы больше авиационную группировку, поэтому Украине сейчас нужна лучшая техника, чем МиГ.

Истребители МиГ-29 от Польши и Словакии усилят боеспособность парка самолетов, которые сейчас есть у Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя по просьбе СМИ информацию о намерении Польши и Словакии передать свои МиГ-29 Украине.

"Многое зависит от того, в каком они (истребители) состоянии. Но любая помощь этой техникой для нас - безусловно хорошие новости. Потому что мы сможем усилить боеспособность того парка самолетов, которые у нас сегодня есть", - подчеркнул Игнат.

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Он отметил, что сейчас на вооружении ВСУ есть самолеты МиГ-29. вместе с истребителями Су-27 они выполняют боевые задачи.

По словам Игната, эти самолеты периодически нуждаются в новых запчастях, которые уже не изготавливают. Поэтому, по мнению Игната, переданные Польшей и Словакией МиГи обеспечат в частности запас донорских запчастей, что поможет поддерживать в боевом состоянии наши самолеты. Так что даже в небольшом количестве МиГи от партнеров станут помощию в том, чтобы удерживать нашу авиацию в боевом состоянии.

В то же время Игнат отметил, что враг имеет в разы больше авиационную группировку, поэтому Украине сейчас нужна лучшая техника, чем МиГ-29.

"МиГ-29 не имеет такого широкого спектра вооружения, которое может эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели. Этот самолет использует старое советское вооружение. Поэтому нам нужны западные самолеты, такие как F16. Это прежде всего, чтобы защитить наше украинское небо от воздушного терроризма крылатыми ракетами разных типов, которыми сегодня били по Украине. Потому что именно западная техника, западные истребители способны благодаря своим мощным радарам и своим ракетам новейшим эффективно противостоять и "Shahed", и крылатым ракетам", - заявил Игнат.

Также, по его словам, западные самолеты необходимы, чтобы отогнать подальше от наших границ российскую авиацию, которая запускает крылатые авиабомбы, которые имеют "крылья" и летят десятки километров.

"Российские самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны и запускают эти бомбы, которые являются для нас навым вызовом. Нужно задействовать дальнобойные зенитно-ракетные комплексы. Необходимы современные истребители, чтобы не допускать появления российской авиации вблизи наших границ", - сказал он.

Самолеты, отметил Игнат, также помогут перебить логистику поставок врагу на оккупированные территории горюче-смазочных материалов и боеприпасов. А это поможет деоккупировать украинские земли.

Авиация для Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия и Польша могут по общей процедуре передать Украине свои истребители МиГ-29.

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты. В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. В то же время Уоллес отметил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление самолетов Украине не является вопросом, требующим срочного решения.

20 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что вопрос о предоставлении Украине современных самолетов западного производства уже решен. По его словам, осталось сформировать "самолетную коалицию" и осуществить прагматичную оценку: что лучше подойдет для Украины, как подготовить украинских специалистов и тому подобное.

7 марта Игнат сообщил, что Украина Украина уже готовит инфраструктуру под "привередливые западные самолеты".

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