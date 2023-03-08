Президент считает, что Киев сразу же использовал их для своих нужд.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Варшава готова предоставить Украине истребители. Как сообщил глава государства в интервью CNN, такой ход можно будет сделать в рамках международной коалиции по предоставлению самолетов.

"Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших Военно-воздушных силах - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", - передает слова Дуды PAP.

Кроме этого польский президент добавил, что Украина в будущем будет переходить на стандарты НАТО во всех частях военной сферы. В том числе и для использования истребителей F-16.

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"Поэтому подготовка украинских пилотов является важной и очень нужной", - подытожил Дуда.

Истребители западных партнеров для Украины: что известно

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине получит два-три типа истребителей. Он добавил, что хоть и сейчас многие правительства категорически отказываются поставлять самолеты, однако такая же риторика раньше была и на счет танков.

В Конгрессе заявили, что Украине может получить истребители в решающий момент. Однако Байден перед тем сообщал, что Киев пока не нуждается в самолетах.

Украинские летчики уже проходят испытания на базе Военно-воздушных сил США. Пока что в Америке находятся два летчика, но впоследствии должны прибыть еще 10. Таким образом США хочет понять уровень украинских пилотов.

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