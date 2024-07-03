Удары по украинским аэродромам показывают, что есть недоработки в подготовке к получению западных самолетов, отметил народный избранник.

Продолжается война в Украине, и Воздушные силы делают все, чтобы приблизить поступление истребителей F-16 и защитить их на территории Украины.

Об этом заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Радио Свобода". "Наши Воздушные силы делают все, чтобы приблизить появление этих самолетов и защитить их на территории Украины, а также максимально правильно их использовать. Но такие случаи (удары по аэродромам, - УНИАН) показывают, что недоработки есть, и за них наказывать нужно жестко, считаю, перед этим разобравшись. Сейчас логика для наших людей - летает долго дрон, потом наносят удар. Вопрос - почему он летает. Мы как военные понимаем, что были какие-то не доработки, нужно с этим разобраться. Если мы будем так терять самолеты, нам их просто никто больше не даст", - заявил он.

По его словам, сейчас появляются новые средства для сбивания разведывательных беспилотников противника. "К сожалению, их стало меньше, чем с начала войны, но сейчас они снова наращиваются. Сейчас появляются новые средства, в том числе и БПЛА, которые могут это делать. И это средства радиоэлектронной борьбы", - отметил депутат.

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По его словам, "это нелегкая работа, но мы имеем способности по уничтожению летательных аппаратов типа "Орлан" или других, которые предназначены именно для того, чтобы вести разведку". "Считаю, что если мы что-то куда-то перемещаем, то должны создать все условия, чтобы мы могли защитить те или иные средства, которые находятся на том или ином аэродроме", - подчеркнул политик.

Также он объяснил, почему враг наносит удары по аэродромам. Костенко отметил, что "это обычная практика боевых действий, потому что нужно уничтожать авиацию противника".

Насчет готовности принимать F16, он отметил, что "по состоянию на тогда, когда эти самолеты дойдут до нас, мы будем готовы их принимать". "Когда они будут, мы будем готовы", - добавил депутат.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 27 июня россияне в очередной раз атаковали Староконстантинов, где находится военно-воздушная база и которая является частой мишенью врага.

Reuters заявило, что такие удары РФ связаны с поставкой истребителей F-16 для Украины, которые должны быть переданы уже этим летом. В Украине ожидают, что первые самолеты прибудут уже в этом месяце и усилят Силы обороны, которые пытаются отразить российское наступление вдоль линии фронта, включающее разрушительные планерные бомбы, которые F-16 потенциально могут уничтожать.

В то же время официальные лица не сообщили, где именно будут базироваться истребители, однако в Москве после удара по Староконстантинову заявили, что нацелились на аэродромы, которые, по мнению россиян, могли бы разместить F-16. Минобороны РФ заявило, что уничтожило пять украинских истребителей Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Однако в Украине отметили, что такие данные являются преувеличенными.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что Украина не может полностью защитить любой свой аэродром от российских ракет. Он также добавил, что на аэродроме в Миргороде действительно находились самолеты, но есть вопросы к их состоянию. "Не все самолеты, которые там находились - могли находиться в рабочем состоянии. Часть из них уже давно стала фондом запчастей. И эти самолеты находились для приманки врага", - добавил Мусиенко.

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