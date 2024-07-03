По словам Александра Мусиенко, Украина не будет размещать самолеты F-16 на аэродроме в Миргороде.

Украина не может полностью защитить любой свой аэродром от российских ракет, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Во-первых, нам не хватает систем ПВО. Это не секрет. Поэтому президент Украины и руководство на каждой международной площадке артикулирует, что нам нужно больше. Во-вторых, я увидел некоторые панические настроения, но никто не задался вопросом, каким образом за два с половиной года полномасштабного вторжения Украина еще имеет самолеты, которые выполняют боевые задачи. Она их как раз потому и имеет, что Воздушные силы и ВСУ принимают меры, чтобы эти самолеты беречь", - сказал Мусиенко.

Он также добавил, что на аэродроме в Миргороде действительно находились самолеты, но есть вопросы к их состоянию.

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"Не все самолеты, которые там находились - могли быть в рабочем состоянии. Часть из них уже давно стала фондом запчастей. И эти самолеты находились для приманки врага", - добавил Мусиенко.

Он также прокомментировал информацию американских СМИ о последствиях удара по аэродрому в Миргороде и о том, что РФ таким образом готовится к передаче Украине самолетов F-16.

"Смешно..., когда говорят, что Украина может разместить в Миргороде F-16. Никто не будет размещать самолеты в зоне, недалекой от фронта. Они будут рассредотачиваться, передислоцироваться. Процесс поставки F-16 будет синхронизирован с передачей систем ПВО. Это пожелание Запада, чтобы они не переживали, что с этими самолетами что-то может произойти", - отметил эксперт.

Удар по аэродрому в Миргороде: что известно

Накануне в прокремлевских пабликах появилось видео атаки по аэродрому в Миргороде. Сообщалось об ударе ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью, в результате которого, как утверждалось, было уничтожено и повреждено определенное количество самолетов Су-27.

Позже Forbes оценил последствия удара по Миргороду. В частности, по мнению журналистов, в результате атаки Россия уничтожила два украинских Су-27 .

По мнению журналистов Reuters, Россия увеличила количество атак по украинским аэродромам на фоне того, что в Украину должны поступить западные истребители F-16.

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