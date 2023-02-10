10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр", которыми РФ в очередной раз вела масштабный обстрел гражданской инфраструктуры Украины, осуществили пересечение государственной границы Украины с соседней Молдовой. Еще через несколько минут эти же ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

Надо отметить, что российские ракеты "Калибр" уже не впервые нарушают воздушное пространство не только Украины, но и других государств. Таким образом Россия уменьшает эффективность украинских сил ПВО, ведь мы не можем сбивать ракеты в воздушном пространстве Молдовы, Польши или Румынии.

Нарушение воздушного пространства Румынии больше похоже на ошибку оператора, который задавал этим ракетам координаты

И, по моему мнению, сегодняшний маневр российских ракет произошел из-за ошибки оператора, ведь России сегодня не выгодно любое обострение отношений с Североатлантическим Альянсом. Путин не заинтересован сейчас ухудшать отношения с НАТО. Так, россияне могут угрожать НАТО, говорить о каком-то ядерном ударе по Берлину и Варшаве. Но одно дело угрожать, и совсем другое — реально действовать. Также стоит помнить, что в прошлый раз применение 4-й статьи закончилось повышением уровня обеспечения Украины необходимым вооружением.

То есть такие инциденты идут не на пользу России, ведь страны Европы лишь увеличивают свой уровень помощи Украине.

Впрочем, не исключаю того факта, что россияне могли произвести такой запуск ракеты с целью проверки реакции НАТО. Но россияне могли реализовать план проверки гораздо более легким путем. Например, с территории Беларуси, из Калининградской области, или же района границы с Финляндией или странами Балтии. При этом, РФ могла использовать какой-то дешевый БПЛА, который бы нарушил воздушное пространство стран НАТО и изучил бы реакцию стран Альянса на это нарушение.

В сегодняшнем случае все гораздо серьезнее. Ведь речь идет о достаточно дорогих ракетах, запасы которых постепенно "тают". И именно это наталкивает на мысль, что нарушение воздушного пространства Румынии больше похоже на ошибку оператора, который задавал этим ракетам координаты. На мой взгляд, оператор не рассчитал, что будет этот "угол", который "срезает" некоторое расстояние уже на территории Румынии. Также я бы не исключал сбой технического характера в самой системе наведения ракет "Калибр"…

Скорее всего, подразделения ПВО Румынии не спешили с принятием решений на местах и являются зависимыми от принятия решения сверху

Относительно реакции на такое событие, похоже, Молдова не очень ищет пути противодействия нарушению своего воздушного пространства. Поэтому можно предположить, что воздушное пространство Молдовы будет использоваться Россией и в дальнейшем.

Другое дело Румыния, которая является страной НАТО. Российская ракета на ее территории уже может повлечь применение каких-то инструментов. То есть, страна НАТО в этой ситуации должна реагировать максимально жестко. И, как минимум, 4 статья должна была бы быть задействована. По крайней мере, представители стран НАТО должны собраться на экстренное заседание и согласовать вопросы повышения безопасности по границе с РФ и Украиной. Поэтому, считаю, что Бухаресту надо реагировать как можно быстрее. Хотя все равно мы должны понимать, что в Румынии также есть пророссийские элементы, которые будут пытаться свести эту ситуацию к дипломатическому уровню.

Относительно того, должна ли была Румыния сбить российские ракеты, думаю, что сделать это она могла, однако не имела достаточно времени на такую реакцию. Дело в том, что Румыния, вероятно, должна была бы согласовать использование ПРО по этим объектам. Скорее всего, подразделения ПВО Румынии не спешили с принятием решений на местах и являются зависимыми от принятия решения сверху.

Сбой траектории российских ракет, или какие-то отклонения, не является для них редким явлением. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний инцидент можно назвать ситуативным. Ведь системного использования Россией воздушного пространства Румынии или Польши для обстрела Украины мы не видели. И, скорей всего, стать системой это действительно не сможет: россияне стопроцентно получат реакцию со стороны стран НАТО. А Румыния, если такой инцидент повторится, может начать сбивать российские ракеты.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"