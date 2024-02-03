Решение о передаче техники окончательно приняли в декабре.

Болгария начала передачу Украине 100 бронетранспортеров, о поставке которых было принято решение в конце прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украины БТР МВД", - написал он в своем Фейсбуке.

Никаких других подробностей он не привел, но опубликовал фотографии того, как бронетранспортеры, выглядящие довольно неухоженными, грузят на автомобильные тралы. Где именно сделаны снимки не совсем понятно, но по некоторым признакам можно предположить, что это все еще не территория Украины.

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Болгария передаст Украине 100 БТР

Как писал УНИАН, в ноябре парламент Болгарии дал согласие на бесплатную передачу Украине 100 устаревших БТР-60. Бронетранспортеры находились на балансе местного МВД, но несколько десятилетий просто стояли без использования.

Пророссийски настроенный президент Болгарии наложил вето на решение парламента о передаче Украине этих БТР, но депутаты смогли преодолеть это вето.

Кроме того, болгарский парламент принял решение о передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов и ракет класса "земля-воздух" различных типов, которые либо неисправны, либо больше не нужны самой Болгарии.

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