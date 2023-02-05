Немецкий канцлер радикально изменил свое отношение по вопросу танковых поставок Украине.

Поставка западных танков в Украину не станет причиной новой эскалации в войне. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bild.

На днях Владимир Путин посетовал, что немецкие танки "Леопард" угрожают России снова, как это якобы было во времена Второй мировой войны. Шольц охарактеризовал это заявление как "продолжение серии причудливых исторических сравнений", которыми Путин пытается оправдать агрессию против Украины.

"Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – подчеркнул канцлер.

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Он отметил, что Германия вместе с союзниками передает Украине танки, чтобы она могла защитить себя.

"Мы тщательно взвесили решение о каждой поставке оружия, скоординировали его с союзниками, прежде всего США. Такой совместный подход является предохранителем от эскалации войны", – считает Шольц.

Война в Украине – позиция Шольца

Канцлер Германии с самого начала российского вторжения на словах всецело поддерживал Украину и заявлял, что РФ не должна одержать победу в войне. Однако поставки оружия из Германии шли крайне медленно и в малых объемах.

Канцлер Шольц неоднократно оправдывал промедление с поставками немецкого оружия Украине тем, что тот или иной вид вооружений может спровоцировать новый виток эскалации.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО", — заявлял он незадолго перед тем, как РФ начала кампанию массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины..

Только в конце января 2023 года Шольц, наконец, дал согласие на поставку Украине танков немецкого производства. Этому предшествовали несколько недель крайне интенсивного международного давления на Берлин.

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