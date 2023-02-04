По словам министра, танковая коалиция создана и расширяется.

В Минобороны ожидают прибытия большого количества западных танков в Украину уже "в скором времени". Об этом заявил глава военного ведомства Алексей Резников.

Он отметил, что "танковая коалиция" в поддержку Украины официально создана и активно развивается.

"Скоро мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы" на украинской земле. Их очень много", – заявил министр.

Видео дня

Резников не уточнил, когда конкретно наступит "скорое время" и сколько именно танков подразумевается под "очень много".

Поставки танков в Украину

После длительных дебатов западные страны анонсировали в январе масштабные поставки танков в Украину. По подсчетам украинского посла во Франции, в целом обещано более 320 бронемашин из разных стран.

Однако приедут они не все одновременно. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок ожидается 120-140 танков. В то же время президент Зеленский отметил, что Украине нужно до 500 боевых машин этого типа.

Как ожидается первые танки прибудут в Украину уже в марте.

3 февраля стало известно, что Германия готова поставить Украине еще 88 танков "Леопард" первого поколения. Хотя это и старые танки, это всё равно уже дополнительное количество к тому, что было объявлено ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: